السيسي: محتاجين تريليون دولار مصروف سنوي

07 أغسطس 2019 - 01:55 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تتحرك بجدية وبمسؤولية لتغيير الواقع التي تعيشه في مصر ، وهذا أقصى معدلات يمكن عملها، ولكن المطلوب كثير جدا.



وأوضح "السيسي" خلال كلمته في افتتاحية مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، اليوم الأربعاء، أنه عندما قال في مؤتمر الشباب الوطني السابع السابق، أن الدولة تحتاج إلى موازنة تريليون دولار لدولة بحجم مصر، وجدها في الجرائد مكتوبة أننا بحاجة إلى تريليون دولار لحل مشاكل مصر، موضحا أنه كان يقصد مصروف مصر قائلا :" لا أنا بتكلم على مصروف مش بتكلم على حل مشاكل".



وأضاف أن التريليون دولار حتى لا يكون هناك مصاعب ومتاعب في أشياء كثيرة، بمعنى أن يكون مصروف مصر السنوي تريليون دولار لـ 100 مليون نسمة.



وتابع : أن الكثير منا يتسائل أين الصناعة؟ ، الصناعة لا تقوم بها الدولة فقط، ولكن رجال الأعمال أيضا، ونحن ندعمهم بالأراضي والمناطق التي تليق بالصناعة، بجانب تمويلهم من قبل البنوك، حيث أننا نيسر ذلك، حتى تعود بالنفع على الوطن، وتساعد في توظيف الكثير من الشباب".

