«الننى» يحدد واجهته المقبلة.. وينتظر موافقة الأرسنال

07 أغسطس 2019 - 02:08 م

أبدى اللاعب محمد الننى لاعب خط وسط نادى أرسنال الإنجليزي، موافقته على الانتقال إلى جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفقت إدارة النادي التركي اتفقت مع اللاعب على البنود لشخصية للتعاقد في انتظار موافقة ناديه. وفقًا لما كشفته صحيفة "تاكسيم" التركية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب سوف ينتقل لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل مبلغ معين يحدد بين الطرفين.

وشارك "الننى" صاحب 27 عامًا، مع ناديه الموسم المنصرم في 17 مباراة، وصنع هدفاً وحيدًا ولم يسجل أي هدف، وفشل حجز مكان أساسي بتشكيلة المدير الفني التركي أوناي إيمري.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن اللاعب، يُعد أبرز المرشحين للانضمام لصفوف جالاتا سراي بطل الدوري التركي.

فأكدت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن فريق جالاتا سراي، يرغب في التعاقد معه في ظل عدم الاعتماد عليه من قبل المدير الفني للأرسنال.