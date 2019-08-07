مذكرة عاجلة بعد رفض 57 استقبال ضحايا معهد الأورام

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مجلس النواب

مصطفى مدبولى

مستشفي 57357

منى الشبراوي

توجهت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، للتحقيق مع مسئولي مستشفى "57357" لعلاج سرطان الأطفال، بعد رفضها استقبال الأطفال الذين تم إخلاؤهم من المعهد القومي للأورام إثر التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد.

وقالت "منى الشبراوي" في مذكرتها: "في الوقت الذي ظهر فيه المعدن الأصيل للشعب المصري، وتكاتف الجميع، كل في مجاله واستطاعته، لتقديم يد العون والمساعدة، والوقوف بجانب مرضى المعهد القومي للأورام، تعنت مجلس إدارة مستشفى 57357، والتي تبعد عن المعهد 5 دقائق فقط، وأغلقت الباب ورفضت استقبال أطفال معهد الأورام".

وتساءلت: "إلى متى سيستمر تجاهل المخالفات التي ترتكبها مستشفى 57357؟! الجميع تحدث أن هناك مخالفات مالية جسيمة مدعومة بالأوراق والمستندات، فضلًا عن أن هناك تعنتا تجاه استقبال أطفالنا ممن لا حول لهم ولا قوة، فبدون واسطة لا يمكنهم العلاج بالمستشفى، متابعة: "ما حدث مؤخرًا من جانب المستشفى، لا بد من حساب وعقاب عسير للمسئولين القائمين عليها".


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