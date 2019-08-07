تقنين مهنة الخادمات بالمنازل وأصحاب العمل

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أهمية إصدار تشريع يقنن مهنة الخادمات بالمنازل وأصحاب العمل، مشيرةً إلى أن هذه الشريحة مظلومة كثيرًا لأنها من الفئات غير المقننة.

وطالبت "الهواري"، في تصريحات صحفية، بإصدار قانون يخص الخادمات وينص على منحها كافة المزايا التي تمنحها الدولة، وشروط الحصول عليها، وإلزام أصحاب العمل بتقديم كافة الحقوق لهم، من تأمين اجتماعي وصحي، إضافة إلى وجود كيان يضمهن.

وأشارت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلى أن مهنة الخادمات من المهن الواسعة، التي لا تربتط بالعمل في المنازل فقط، لذا يجب أن يشملها تعريف جامع لها.

وكان فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي يرتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يتم فيها انتهاك حقوق الخادمات.

وأشار البرلماني فايز بركات، فى طلبه إلى وجود عدة أسباب أدت إلى ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة من قبل الخادمات، وأبرزها تردى أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية بالإضافة إلى سوء معاملتهن من قبل أصحاب المنزل بما يولد حقد طبقي لديهن يدفعهن إلى ارتكاب الجرائم، وفي المقابل فإن عدم وجود إطار قانوني واضح يضمن حقوقهن يسهل عملية استغلال الخادمات وانتهاك حقوقهن، سواء المصريات والأجانب.

وأوضح بركات، أن المشكلة تكمن في أن المهنة تفتقد لقانون ينظمها وتأمينات اجتماعية وعقود عمل، بالإضافة إلى عدم خضوع مكاتب العمل للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة، مطالبا بمزيد من الإجراءات التنظيمية لعمل الخادمات ووجود إطار تشريعي يضمن حقوقهم كاملة، وبذات الوقت توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به.