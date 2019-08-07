بوادر حرب جديدة بين الهند وباكستان

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اقليم كشمير

ازداد الخلاف بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، بعد أن قالت باكستان اليوم إنها ستطرد كبير الدبلوماسيين الهنود، وتعلق التجارة مع الهند بعد موافقة البرلمان الهندي على تقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين، وإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من احتمال اندلاع حرب جديدة بين بلاده والهند. وخاض البلدان ثلاثة حروب ونشبت صراعات مسلحة بينهما بسبب التنازع على الإقليم، بعد استقلالهما عن المملكة المتحدة عام 1947.

وظل الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير معزولا عن العالم بعد أن قررت الحكومة الهندية الاثنين إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالإقليم.

وقطعت الأحد مساء شبكات الهواتف الأرضية والإنترنت، فيما بدأ عشرات الآلاف من الجنود دوريات في الشوارع.


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