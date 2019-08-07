» اتحاد الكرة يتبرع بمليون جنيه لصالح معهد الأورام

07 أغسطس 2019 - 08:24 م

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على التبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح معهد الأورام الذى يتم ترميمه حاليًا بعد الحادث الإرهابي الغاشم الذى تعرض له المبني يوم الأحد الماضي.

وطلب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة من حسابات الجبلاية تجهيز شيك بمليون جنيه لصالح ترميم معهد الأورام والتأكيد على الدور الوطني لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها اتحاد الكرة .

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت فى بيان رسمى، إنه بعد الفحص والتحرى وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى وقوع الانفجار و ووفاة 20 شخص وإصابة 47 آخرين.