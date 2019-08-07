» هيومن رايتس: "بشار" يستغل المساعدات لتمويل الأعمال الوحشية

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن استغلال النظام السوري المساعدات الإنسانية لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين.

جاء ذلك في بيان يستند إلى مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني بسوريا ومراجعة المواد المتاحة علنا، نشرته المنظمة على موقعها، الأربعاء.

وأشار البيان إلى تدخل فروع مخابرات النظام السوري منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات في البلاد.

وقال البيان إن النظام السوري "وضع إطارا سياسيا وقانونيا يسمح له بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار، لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين، وإستفادة الموالين للحكومة.

وتابع: "ومن بين الطرق التي تتبعها لهذه الغاية تدخل القوى الأمنية في إيصال المساعدات الدولية والتأثير عليها بدون حق".

وتضمن البيان أوامر صادرة عن شعبة الأمن السياسي في النظام السوري جهاز استخبارات معروف بالتعذيب والاعتقالات التعسفية، إلى فروعها حول السماح بالوصول الى المساعدات أو تقييدها.

وأضاف البيان: "توضح الأوامر أن قرار تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية".

وأكد البيان، إزالة النظام السوري المواد المنقذة للحياة من قوافل المساعدات.