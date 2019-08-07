» وديًا.. «هازارد» يقود الريال للفوز على سالزبورج النمساوي

07 أغسطس 2019 - 09:27 م

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا وديًا على ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة سالزبورج النمساوية.

وسجل البلجيكي إدين هازارد، المنضم حديثًا من تشيلسي الإنجليزي، أول أهدافه مع ريال مدريد ، حيث سدد كرة رائعة سكنت شباك الفريق النمساوي في الدقيقة 19.

وسيخوض ريال مدريد مباراة ودية أخيرة أمام روما الإيطالي يوم الأحد المقبل، على الملعب الأوليمبي في العاصمة الإيطالية روما.

ويستهل ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني يوم 17 من أغسطس الجاري، بمواجهة سيلتا فيجو خارج ملعبه.