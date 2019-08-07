» بث مباشر.. مباراة برشلونة ونابولي

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين برشلونة ونابولي.
شاهد المباراة من هنا..
فجر
03:48
شروق
05:20
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:51
عشاء
20:21