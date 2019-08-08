فنانة شهيرة تروي شهادتها على تفجير معهد الأورام

08 أغسطس 2019 - 05:35 ص

كشفت فنانة وإعلامية عربية شهيرة عن علاقتها بتفجير معهد الأورام الذي أودى بحياة 19 شخصيا.



وكشفت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى عن تعرض منزلها لخسائر كبرى جراء حادث معهد الأورام.



ونشرت "أروى" صورًا لشرفة منزلها ، وعلقت قائلة: ""لقطات من داخل منزلي و الحمد لله ما في خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و ما في مصابين أبدا الحمد لله.. الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين".

وكان حادث إرهابي قد وقع أمام معهد الأورام، مساء اليوم الأحد الماضي، بعد انقجار سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه ومحملة بالمتفجرات، ما أدى إلى سقوط 20 شخصا، وإصابة قرابة 50 آخرين.