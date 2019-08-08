فنان شهير ينشر صورة مؤلمة لضحية معهد الأورام: أنا آسف

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أحمد فهمي
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فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"

احمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة لأحد ضحايا معهد الأورام ، مبديا الاعتذار عن قسوتها.

"وقال "فهمي" في تدوينة عبر انستجرام: "آسف مبدئيا عالصورة، بس أنا النهارده كنت في قصر العيني بزور بعض ضحايا الانفجار، بشكر كل الناس اللي اتبرعت لمعهد الأورام، لكن في حاجة كمان حابب أوضحها في ناس تانية كمان محتاجة مساعدة من ضحايا الانفجار غير مصابي السرطان زي الحالة اللى فى الصورة، الولد ده محتاج دكتور مخ وأعصاب ومحتاج دكتور عيون؛ لأنه فقد عين بس ممكن تتلحق غير الحروق اللي أصيب بيها، وللأسف مفيش إمكانيات".

وأضاف: "لازم ناخد بالنا إن فى ناس تانية كمان اتأذت ومحتاجة، لو كل واحد فينا اتبنى حالة من ضحايا الانفجار سواء من المصابين بسرطان أو زى الطفل دا أو حتى كل مجموعة اتبنت حالة هنساعد ناس بجد محتاجة، الموضوع كبير يا جماعة ولازم نتحرك وكل واحد باللى يقدر عليه.. شكرا".

وكان حادث إرهابي قد وقع أمام معهد الأورام بعد انفجار سيارة ملاكي محملة بالمتفجرات، كانت تسير في عكس الاتجاه، أمام المعهد، وأدى الحادث إلى 20 حالة وفاة و47 مصابا.

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