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الشرطة تلاحق مرتدي الـ"شورت" في دولة عربية

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الانبار

الشرطة

الشورة

لاحقت عناصر الشرطة العراقية مرتدي الـ "شورت" من الشباب، ما دفع العديد لمهاجمة قرار الشرطة، وذلك بتدشين هاشتاج " 4 برمودا".

يأتي هذا بعدما لاحقت عناصر الشرطة في محافظة الأنبار غربي العراق الشباب الذين يرتدون "الشورت" بدعوى أنه خادش للحياء.

وأدي هذا الأمر إلى  إطلاق ناشطين عراقيين حملة كبيرة ضد ما يحدث، معتبرين أن هذه الحملة الأمنية تقييد وتنتهك للحريات الشخصية.

كما دشن العراقيون وسم "4 برمودا" استنكارًا لمطاردة الشباب مرتدي البرمودا وكأنها جريمة إرهابية على غرار المادة 4 إرهاب، بحسب قانون البلاد.


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