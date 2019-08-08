» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام

08 أغسطس 2019 - 10:05 ص

يدرس مسئولو اتحاد الكرة "الجبلاية" إلغاء الحكم الخامس بالموسم المقبل لعدم تحقيق التجربة الهدف المرجو منها، وهو الإنهاء على الأخطاء التحكيمية، إلى جانب توفير المستحقات الخاصة بالحكم الخامس فى ظل رغبة مسئولو الاتحاد زيادة بدلات الحكام الموسم المقبل.

وينتظر مسئولو الاتحاد القرار النهائى من قبل لجنة الحكام التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة لمعرفة الرأي النهائي فى إلغاء الحكم الخامس فى ظل عدم الاتفاق النهائى على تطبيق تقنية الفيديو فى الموسم المقبل.