صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

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قرّر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لرجال الأمن الذين استشهدوا في حادث انفجار معهد الأورام.

وكتب «الخشت» عبر "فيس بوك": رجلان من خيرة عناصر الأمن الإداري في معهد الأورام استشهدا في الحادث الإرهابي الأسود أمام المعهد".

وتابع رئيس الجامعة، قائلا: "لا نتخلى عمّن يعمل بها بأي شكل من أشكال العمل لذلك تقرّر صرف خمسين ألف جنيه لكل منهما بموافقة أعضاء مجلس الجامعة.

واختتم قائلاً: "جزاؤهم الأكبر عند الله تعالى العدل الأكبر الرحمن الرحيم".


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