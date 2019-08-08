عنصرية جديدة ضد «صلاح»

08 أغسطس 2019 - 10:57 ص

تعرض محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، للعنصرية قبل مواجهة نوريتش سيتي غدًا الجمعة بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن أحد مشجعي نادي إيفرتون الغريم التقليدي للريدز قام بتوجيه عبارات وإساءات عنصرية للنجم عبر موقع "تويتر".

وأكدت الصحيفة أن نادي إيفرتون فتح تحقيقًا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، كما قررت إدارة إيفرتون إبلاغ أجهزة الشرطة للتحقيق في هذا الأمر، بعد الاستياء الجماهيري الكبير.

ويدين نادي إيفرتون بأقوى العبارات أي نوع من العنصرية، وأكد النادي أنه شارك تلك المواد العنصرية المسيئة مع السلطات المختصة، ويتم بحث الأمر لفهم ما إذا كان هذا الشخص الذي نشر تلك الإساءات العنصرية عبر "تويتر" ينتمي بالفعل لإيفرتون أم لا.