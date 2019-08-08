  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:00 م
بحث متقدم
أرشيفية

حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

باب الكعبة

القصة الكاملة للباب الذهبي للكعبة

أسعار النفط

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

الخشت

صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

صلاح

عنصرية جديدة ضد «صلاح»

ارشيف

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

صدام حسين

برلماني يطالب بوضع صورة لـ صدام حسين "مكبل الأيدي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الوسيط الأفريقي يحذر أطراف السودان من هذا الأمر

#

وزير التموين: أصحاب هذه الرواتب محرومون من الدعم

#

تحذير شديد من «واتس آب»: لا تفتحوا هذه الرسالة

#

السعودية: هذه السجائر ممنوعة من دخول المملكة

الحقيقة

الرئيس السيسي

المزيفة

الحسابات

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توفر المعلومات للمواطنين بشكل واضح.

وشدد المتحدث الرئاسي على أن المواطن يحصل على كل المعلومات التي يحتاجها من الصفحة كمصدر موثوق به.

وقال السفير بسام راضي في لقاء لبرنامج "صباح البلد": "نهتم بالصفحة الرسمية وكل ما ينشر عليها يعتبر المصدر الرسمي الذي يبرز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي" معربًا عن سعادته بتفاعل المواطنين من خلالها وتلقى التعليقات والأسئلة، مشيرًا إلى أنه يرد على الجميع ويتفاعل مع مرتادي الصفحة.

كما حذر المتحدث الرئاسي من تواجد بعض الصفحات غير الرسمية والمزيفة والتي تنتحل صفة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية.

وطالب السفير بسام راضي بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة عند متابعة الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي.


وأكد المتحدث الرئاسي أن الصفحة الرسمية فقط هي مصدر الثقة ويستطيع من خلالها المواطن الحصول على المعلومات الصحيحة.


وتابع السفير بسام راضي أن الصفحة على السوشيال ميديا وسيلة مهمة جدا لنشر المعلومات والبيانات الصادرة عن الرئاسة، مشيرا إلى أن الصفحة لها أهمية كبرى في سرعة وصول المعلومة للمواطن وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج
» بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!
» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى
» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر
» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"
» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند
» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام
» طرد نائبة كينية من البرلمان.. السبب مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي