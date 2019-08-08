» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر

08 أغسطس 2019 - 11:33 ص

قال المتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعي، إنه في تمام الساعة 12 ظهر اليوم تقوم القوات الجوية بتدريبات قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت.

جدير بالذكر أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من المعهد الصحي للذكور دفعة رقيب أول شهيد محمود حسن السيد، والدفعة الثانية من المعهد الصحي للإناث دفعة رقيب شهيد رمضــان أحمـــد محمـد، والتي تمثل دماء جديدة لدعم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة.