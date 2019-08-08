  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:00 م
بحث متقدم
أرشيفية

حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

باب الكعبة

القصة الكاملة للباب الذهبي للكعبة

أسعار النفط

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

الخشت

صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

صلاح

عنصرية جديدة ضد «صلاح»

ارشيف

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

صدام حسين

برلماني يطالب بوضع صورة لـ صدام حسين "مكبل الأيدي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

غناء ورقص.. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

عرب وعالم

الأقصى
الأقصى

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

#

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

#

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

#

فنانة شهيرة: "الأقصى قبلة اليهود"

فلسطين

اقتحام

مسجد اقصي

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين،  صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج
» بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!
» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى
» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر
» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"
» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند
» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام
» طرد نائبة كينية من البرلمان.. السبب مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي