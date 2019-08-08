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أفيس البرتغالى يشكو الزمالك و«الجبلاية» لـ فيفا

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تقدم نادى أفيس البرتغالى بشكوى رسمية، إلى فيفا ضد اتحاد الكرة المصرى ونادى الزمالك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

وتسلم اتحاد الكرة إخطارًا من "فيفا"، بوجود شكوى ضده من نظيره البرتغالى ونادى أفيس، بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب بعد توقيعه لناديه الجديد.

يذكر أن "كهربا" وقع منذ فترة لأفيس البرتغالى، وأرسل ناديه طلبًا للجبلاية لإرسال البطاقة الدولية إلا أن الزمالك رفض إرسالها بداعى سريان عقده مع اللاعب.


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