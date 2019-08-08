بلاغ جديد للنائب العام ضد مجلس الزمالك

08 أغسطس 2019 - 12:13 م

تقدم الدكتور كمال شعيب المستشار القانونى لممدوح عباس، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه مجلس إدارة نادى الزمالك بتزوير لائحة النظام الأساسى للنادى التى قدمت للجنة الأولمبية وذلك بعد صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان هذه اللائحة لاحتوائها على بنود لم يتم عرضها على الجمعية العمومية للنادى.

وأشارت هذه اللائحة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى ديسمبر 2018 رغم صدور هذه اللائحة فى أغسطس 2018 وقد أكد حكم التسوية والتحكيم أن مجلس إدارة نادى الزمالك لم يعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية وقيد هذا البلاغ برقم 10731لسنة 2019 عرائض النائب العام.