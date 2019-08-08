» تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر

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الكويت

تحذير

ارصاد

حذرت الأرصاد الجوية بالكويت، من عاصفة ترابية ستضرب البلاد اليوم، بسبب نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومترًا في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

ووصفت الأرصاد الجوية بالكويت شدة التحذير بـ"المتوسط"، فيما أعلنت عن رصد التحذير وطالبت بالاستعداد له بشكل فوري حيث سيستمر حتى التاسعة مساء.

وتابعت النشاط الزائد للرياح سيؤدى إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.


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