» تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"

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صنع في لبنان

أشادت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بصناعة بلادها، معلقة "صناعتنا فخرنا".

وكتبت "إليسا"، في تغريدتها،"صناعتنا فخرنا... واللي بيحب لبنان بيحب صناعتو متل ما كان شعار الشهيد بيار الجميل. صناعاتنا رائعة وبتنافس العالم كلو، على أمل إنو هالبلد يصير عندو كمان صناعة الأمل".

ولاقت التغريدة إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل،حيث علقت أحدهم: "جبران خليل جبران يقول : لو لم يكن لبنان وطني لاخترت لبنان وطنا لي، ويل لأمة تكثر فيها الطوائف والمذاهب وتخلو من الدين وويل لأمة تلبس ما لا تنسج وتأكل مما لاتزرع وتشرب مما لا تعصر ... #نهار_الصناعة_الوطنية

".

بينما كتب آخر:" أنشأ الله ربنا يوفقكم ويوفقك بلدنا العربي الغالي ???

".


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