محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

08 أغسطس 2019 - 01:23 م

تصدر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المصري، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ 21، متقدما على الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني الحالي الذي ظهر في المركز الثاني وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.





ويعد محمد صلاح، من أبرز اللاعبين في فريق ليفربول خلال الوقت الحالي، منذ انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.





ونشر موقع "ليفربول"، تقريرا عن أفضل المهاجمين في صفوف ليفربول خلال القرن الـ 21 وجاء كالتالي:









محمد صلاح





وسلط التقرير، الضوء على تفوق النجم المصري في الأرقام القياسية الهائلة التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب لـ"الريدز" سوى موسمين فقط.









وشارك محمد صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة.









وأسهم "صلاح" في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.









لويس سواريز





ووضع التقرير لويس سواريز في المركز الثاني، بعدما شارك في 133 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 82 هدفا، بمعدل 0.62 هدف في كل مباراة.









وكان سواريز قريبا من قيادة ليفربول للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه في موسم 2013-2014، لكن مانشستر سيتي نجح في خطف اللقب في الجولة الأخيرة.









روبي فاولر

وجاء روبي فاولر في المركز الثالث بالقائمة، بعدما شارك في 369 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 183 هدفا، بمعدل 0.50 هدف في كل مباراة.









مايكل أوين

وفي المركز الرابع جاء المهاجم الإنجليزي مايكل أوين، الذين نجح في تسجيل 158 هدفا في 297 مباراة، بمعدل 0.53 هدف في كل مباراة.









فرناندو توريس

وحل المهاجم الإسباني فرناندو توريس في المركز الخامس بالقائمة، حيث لعب 142 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 81 هدف، بمعدل 0.57 هدفا في كل مباراة.









ساديو ماني

وتأخر السنغالي ساديو ماني إلى المركز السادس، متفوقا على البرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب المركز السابع، بينما تذيل الإنجليزي دانييل ستوريدج القائمة محتلا المركز الثامن، وأحرز ماني 59 هدفا خلال 128 مباراة.









فيرمينو

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو والذي تواجد في المرتبة السابعة وفقا للتقرير، 66 هدفا خلال 193 بمعدل تهديف 0.34.









ستوريدج