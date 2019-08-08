» أقوى المرشحين لتدريب الزمالك

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رامون دياز

يتصدر الأرجنتيني رامون دياز قائمة المدربين المرشحين، لتولى تدريب نادي الزمالك بعد إقالة خالد جلال الفترة الماضية.

وقرر مجلس الإدارة، البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقال مصدر بالزمالك، إن "دياز" وافق بشكل مبدئى على تدريب الزمالك في الموسم الجديد.

وقام الأرجنتيني ونجله إيمليانو الذي يعمل مساعدأً له بمتابعة حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".


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