"البيئة" عن حوت الساحل الشمالي: محدش قالكم تقربوا منه

08 أغسطس 2019 - 02:36 م



علق الدكتور لؤي السيد، منسق برنامج الحياة البرية في وزارة البيئة، على ظهور حوت على أحد شواطئ الساحل الشمالي، قائلا :"ظاهرة شبه طبيعية ولا يمثل أي خطورة لو خايفين محدش قالكم تقربوا منه " -حسب تعبيره.



وأضاف "السيد"، في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة" دي إم سي" الفضائية، ويقدمه رامي رضوان، أن البحر المتوسط به 11 نوع من الحوتيات، ويتم رصدها باستمرار من دول البحر المتوسط.



وشدد على الحيتان بصفة عامة ليست كائنات مفترسة ولا تفترس الإنسان، بل بعض الأنواع منها مثل الدلافين تساعد الإنسان عند الغرق، إلا أنه نصح أيضا بعدم الاقتراب منها.



ولفت إلى أن الحيتان تتجه للقرب من الشواطئ نتيجة عدم توافر الغذاء في منطقة شرق المتوسط، لأنها منطقة فقيرة بالغذاء.



وأوضح أن منطقة غرب المتوسط مثل إيطاليا بالنسبة لهم هذا الأمر طبيعي، ويظهر كثيرا، ولكن منطقة شرق المتوسط هذا الأمر لا يظهر فيها كثيرا.

