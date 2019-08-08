بالأسماء.. قائمة المتبرعين للمعهد القومي للأورام

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انفجار معهد الأورام

المتبرعين

وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الشكر لكل من تبرع للمعهد القومي للاورام، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمام المعهد على كورنيش المنيل، قائلا: «أشكر كل الذين تبرعوا للمعهد، والذين وعدوا بالتبرع».

وفي إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي وصلت إلى المعهد؛ أعلن «الخشت» قائمة المتبرعين، مؤكدَا أنه على الجميع الانتظار وعدم التسرُع باتهام المتبرعين والتشكيك في ذممهم، فقد يكون هناك تعطل في بعض الإجراءات لديهم.

وطالب «الخشت» المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تكون داعمة للمعهد القومي للأورام.

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