رسميًا.. الصحة تضيف هذه الأدوية لجدول المخدرات

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المخدرات

الصحة

البريجابالين

أصدرت وزارة الصحة قرارا وزاريا رقم 475 لسنة 2019 بشأن إضافة مادة البريجابالين ونظائرها ومستحضراتها إلى الفقرة رقم د من الجدول 3 الخاص بقانون مكافحة المخدرات.

كما نص القرار على إضافة المستحضرات المنتجة منها إلى قرار وزير الصحة بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

وتستخدم مادة البريجابالين في أدوية شهيرة منها: "الليركا والليرولين" ومؤخرا تم استغلالها من قبل الشباب بصورة سيئة في الإدمان.

وتستخدم تلك الأدوية كعلاج لمرضي التهاب الأعصاب وآلام العضلات وبعد قرار دخوله جدول المخدرات لن يتم صرفه في الصيدليات إلا بكوتة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية باستمارة مخدرات، وتسجل في دفتر بالصيدلية، وأي تلاعب في الصرف يحال صاحب الصيدلية إلى النيابة بتهمة صرف مخدرات.

يذكر أن هناك أكثر من 20 منتجا دوائيا لمادة "بريجابالين" تستخدم لعلاج أمراض الأعصاب بجرعات محددة من قبل الطبيب المعالج.

ولجأ الشباب الذين يتعاطون المواد المخدرة إلى هذه المادة لتوفرها في الصيدليات، لأنها لم تكن مدرجة بجدول الأدوية المحظورة.

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