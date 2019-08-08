» التعليم العالي: إضافة كليات جديدة لبعض الجامعات الخاصة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافقة مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقرونًا بإنشاء مستشفى الجامعي أو التعاقد على تشغيل إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية الفن والتصميم إلى الجامعة البريطانية في مصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليات: الطب البشري، والعلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا الحيوية، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق، إلى جامعة بدر، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونًا بإنشاء مستشفى جامعي أو التعاقد على تشغيل إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى بكالوريوس الصيدلة إلى بكالوريوس الصيدلة فارم د PHarmD .