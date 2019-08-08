بالصور.. الكشف عن المتورطين في تفجير معهد الأورام

08 أغسطس 2019 - 08:57 م

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بيانا، كشفت فيه ملابسات انفجار معهد الأورام، كما حدد منفذ الحادث.

وقالت الداخلية في بيان رسمي، إنه عقب إجراء عمليات الفحص والتحري، وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني تمكنت من تحديد منفذ الحادث.

وأوضحت "تبين أن منفذ الحادث عضو في حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، واسمه: عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن".

كما أشار بيان الداخلية إلى أن السيارة التي نفذت الانفجار، كانت تسير في الاتجاه المعاكس بـ"طريق الخطأ" حتى وصلت لمنطقة الحادث.

وقال إن عمليات التحري، تمكنت من تحديد "خلية عنقودية" لحركة "حسم"، مكونة من عدة أفراد تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لضبطهم، وتمكنت قوات الأمن في ملاحقتهم في أكثر من وكر إرهابي، كان أحدها في مبنى مهجور بالطريق الصحراوي في مركز "إطسا" بالفيوم، والآخر في شقة بالإسكان الاجتماعي في منطقة شرق "الشروق 3" في القاهرة.

وأوضح البيان أنه بعد مداهمة تلك الأوكار حاولت المجموعة الإرهابية تفجير عبوات ناسفة على القوات، ولكن تعاملت القوات الأمنية مع الموقف، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر من الخلية الإرهابية.

وأشارت إلى أنه عثر بحوزتهم على 5 عبوات متفجرة و5 أنواع من الأسلحة الآلية، ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

أما خلال مداهمة الوكر الثاني في مدينة الشروق، سقط 7 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار، وعثر بحوزتهم أيضا على أسلحة آلية ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

وكان التلفزيون المصري قد نشر في وقت سابق عبر موقعه الرسمي تقريرا، قال فيه إنه وردت أنباء عاجلة منذ قليل، تفيد بمصرع عدد من العناصر الإرهابية في محافظة الفيوم.

وأشار التلفزيون المصري إلى أن تلك الأحداث، جرت في مواجهات مع قوات الأمن المصرية.

وكانت الداخلية، قد قالت في بيان سابق، إن سيارة تحمل متفجرات تسببت في حادث معهد الأورام.

وأشارت الداخلية في بيان نقلته وسائل الإعلام المصرية إلى أن "الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات في منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والتي تبين أنها اصطدمت بإحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

وقالت الداخلية "الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت إلى أن إحدى السيارات المتسببة في الحادث بعد تحديد خط سيرها، كانت مسروقة من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 19 قتيلا و30 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة منها معهد ناصر، والمنيرة، والقصر العيني.

وقال خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان: "ارتفاع عدد مصابي حادث الأورام إلى 19 حالة وفاة و30 مصابا".

وقد قررت الوزارة إخلاء 54 حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام، وإحالة 30 منهم إلى مستشفى معهد ناصر، ونقل الباقي إلى مستشفى دار السلام هرمل، مع التوجيه بتوفير كل سبل الرعاية لهم، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على الحادث الإرهابي، وقال: "اتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.











