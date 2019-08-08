«بعد تراجع معدل التضخم».. هل تنخفض الأسعار؟

وأضاف «طاحون»، في تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أن أسعار معظم السلع شهدت ثباتًا خلال الفترة الماضية ولم ترتفع، لكن ذلك ليس معناه أن التضخم انخفض أو أنه وصل للنسبة التي أعلن عنها البنك المركزي، حيث إن تراجعه لابد أن يكون ملموسًا.



