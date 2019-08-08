البعثة الأممية بليبيا تجدد الدعوة لقبول هدنة إنسانية بمناسبة العيد‎

08 أغسطس 2019 - 10:20 م

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، دعوتها جميع الأطراف للقبول بهدنة إنسانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ مع صباح العيد.



ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح بحسب منظمة الصحة العاليمة.

وفي بيان نشر على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قالت البعثة، إنها تأمل بتلقي موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعه/السبت من هذا الأسبوع.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، دعا رئيس البعثة، غسان سلامة، خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى "إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ في 10 أغسطس/آب، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفاة القتلى".