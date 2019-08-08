» "الحوثيون" يعلنون قصف مطار "أبها" جنوبي السعودية

08 أغسطس 2019 - 10:30 م

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، استهداف مطار "أبها" جنوبي السعودية، مساء الخميس، في عمليتين بطائرات مسيرة، ما تسبب بتعطيل الملاحة الجوية فيه.



وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، في تغريدتيْن عبر "تويتر"، إن جماعته "نفذت عمليتين واسعتين، عبر سلاح الجو المسير، باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".

وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة مباشرة، بينما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأشار المتحدث الحوثي إلى أن العمليتين تسببتا بتعطيل الملاحة الجوية في المطار.

ولفت إلى أن هذا "الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم"، في اشارة الى قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

ودعا القيادي الحوثي المدنيين والشركات في السعودية إلى "الابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لجماعته".

وحتى الساعة (20.02 ت. غ)، لم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على ما أورده المسئول الحوثي حول استهداف مطار أبها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.