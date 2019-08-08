  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:12 ص
بحث متقدم
معهد الأورام

"الداخلية" تكشف معلومات هامة عن منفذي تفجير معهد الأورام

انفجار معهد الأورام

الكشف عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام

ارشيفية

«بعد تراجع معدل التضخم».. هل تنخفض الأسعار؟

أرشيفية

«عكاشة»: «عمليات نوعية» خلال 8 أشهر قادمة

ملايين الحجاج يتوجهون إلى منى

مشهد يخطف القلوب..مئات الآلاف من الحجاج يتوجهون إلى منى

أرشيفية

ننشر اعترافات أحد منفذي تفجير معهد الأورام

معهد الأورام

بالصور.. الكشف عن المتورطين في تفجير معهد الأورام

قوات سعودية

إحباط هجوم خطير على جازان السعودية

حزب الوفد

فصل السيد البدوي من "الوفد".. أزمة جديدة تضرب الحزب

أطباء

السعودية وقطر تطالبان أطباء هذه الدولة بمغادرة أراضيهما

شاهد..

"الداخلية" تكشف معلومات هامة عن منفذي تفجير معهد الأورام

آخر الأخبار

معهد الأورام
معهد الأورام

أخبار متعلقة
#

الكشف عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام

#

بالصور.. الكشف عن المتورطين في تفجير معهد الأورام

#

فنان شهير ينشر صورة مؤلمة لضحية معهد الأورام: أنا آسف

#

فنانة شهيرة تروي شهادتها على تفجير معهد الأورام

عرضت قناة «إكسترا نيوز» مكالمة هاتفية جمعت محمد عليش، الهارب بإحدى الدول، مع الإرهابي إبراهيم خالد، شقيق الإرهابي عبدالرحمن خالد، والتي يستعلم فيها عن مكان الإرهابي عبدالرحمن خالد، عقب حدوث التفجير الذي عثر فيه على هاتف الإرهابي المضبوط حسام عادل أحمد.
وكشفت وزارة الداخلية، في بيان، الخميس، أن منفذ الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام «عبدالرحمن خالد محمود»، وهو هارب من أمر ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ«طلائع حسم»، وتم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء التي عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» طبيب بيطري يكشف طرق تحديد أفضل انواع اللحوم
» بريطانيا تعتزم تبنّي منح "فيزا" سريعة لجذب العلماء
» حجاج بيت الله يتأهبون للتوافد إلى "منى" لقضاء يوم التروية
» الأهلى يستغنى عن ناصر ماهر على سبيل الإعارة
» "الحوثيون" يعلنون قصف مطار "أبها" جنوبي السعودية
» أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير
» مقتل 7 من المتورطين في تفجير معهد الأورام
» الأزهر يعلن مسابقة ثقافية في عيد الأضحى
» التعليم العالي: إضافة كليات جديدة لبعض الجامعات الخاصة
» "التغذية" يكشف مفاجأة صادمة عن الكوارع
» بسبب "الواي فاي".. أمريكي يقتل أخته خنقًا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي