"الداخلية" تكشف معلومات هامة عن منفذي تفجير معهد الأورام

عرضت قناة «إكسترا نيوز» مكالمة هاتفية جمعت محمد عليش، الهارب بإحدى الدول، مع الإرهابي إبراهيم خالد، شقيق الإرهابي عبدالرحمن خالد، والتي يستعلم فيها عن مكان الإرهابي عبدالرحمن خالد، عقب حدوث التفجير الذي عثر فيه على هاتف الإرهابي المضبوط حسام عادل أحمد.
وكشفت وزارة الداخلية، في بيان، الخميس، أن منفذ الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام «عبدالرحمن خالد محمود»، وهو هارب من أمر ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ«طلائع حسم»، وتم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء التي عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته.