هذه هي أسباب ارتفاع الذهب لأعلى مستوي فى تاريخه بمصر

08 أغسطس 2019 - 11:40 م

نفى إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ما تردد حول انخفاض أسعار الذهب لـ670 جنيهًا، مؤكدًا أن آخر سعر للجرام اليوم هو 690 جنيهًا مصريًا فقط.



وأشار «واصف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عالم بلا حدود»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إلى أن سعر الذهب ارتفع بصورة عالمية، مما أدى إلى ارتفاع السعر المحلي، مؤكدًا أن سبب ارتفاع السعر العالمي للذهب جاء نتيجة توسع الحرب التجارية والاقتصادية بين أمريكا والصين.

