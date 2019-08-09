» هذا ما قاله تامر أمين عن اعتقال مشجع بسبب صورة "صلاح"

09 أغسطس 2019 - 12:00 ص

قال الإعلامي تامر أمين، إن الشرطة البريطانية قامت بالقبض على أحد مشجعي كرة القدم، لأنه قام بتنزيل صورة لمحمد صلاح على الإنترنت فيها تهكم وعنصرية، معقبًا: "دي بريطانيا بلد الحريات".



وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه لا يوجد شيء يسمى بحرية التعبير، عندما يتجاوز التعبير حرية الآخرين، متابعًا: "أنا حر أعبر عن رأي زي ما أنا عايز، لكني مش حر في انتقاد لونك أو جنسك أو دينك".



وناشد الدولة المصرية بإنفاذ القانون بمنتهى الصرامة والحزم على غرار ما يحدث في بريطانيا، متابعًا: "مش طالب شدة، انا بطالب بتنفيذ القانون بقوة".









