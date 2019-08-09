توفيق عكاشة: الأجهزة الأمنية تتعرض لعبء شديد جدا

09 أغسطس 2019 - 12:40 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الأجهزة الأمنية في مصر تتعرض لضغط غير عادي، مضيفًا: "الأمن شايل عبء لا يوصف".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن انصراف المشاهد المصري عن مشاهدة الإعلام المصري هو أحد أهم أسباب تحمل الأجهزة الأمنية عبء غير عادي، منوها بأن الضغط قد يؤدي إلى الانكسار.

