ياسمين عبد العزيز: هذه تفاصيل انفصالي عن ابو أولادي

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن طلاقها من زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة ، مشيرة الى أن إصدارها بيانا تتحدث فيه عن انفصالها تأخر وجاء مع شعورها بأن الوقت مناسب لإعلان الطلاق.

أضافت عبد العزيز، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي" :"كنت منفصلة بقالي سنة، ومحدش كان يعرف، مكنتش عايزة شوشرة ولا كلام وقاعدة بربي في ولادي وبشتغل، لكن جاء وقت لازم أطلع والناس تعرف ، ومحمد أبو ولادي رجل محترم جدا والطلاق كان برغبتي".

وتابعت:" علاقتي بزوجي السابق زي الفل، بيكلمني ويسأل عليا، وعلاقتنا فيها احترام والناس فكرانا متخانقين".

وأشارت ياسمين عبد العزيز إلى عدم تفكيرها في الوقت الراهن في الزواج قائلة بشكل ساخر:"الي اتجوزا خدوا إيه من الرجالة".