» تعرف على موعد صلاة العيد بكل المحافظات

09 أغسطس 2019 - 11:05 ص

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي.





وذكر المعهد - في بيان اليوم الجمعة - أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و31 دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و6 دقائق، وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، حيث ستكون في الساعة الخامسة و48 دقيقة، وفي بورسعيد والغردقة في الخامسة و39 دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين في الخامسة و40 دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة الخامسة و33دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و38 دقيقة.





وأوضحت أن صلاة العيد في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون في الساعة الخامسة و36 دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و46 دقيقة، وفي طنطا وشبين الكوم في الخامسة و45 دقيقة وفي المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد في الساعة الخامسة و43 دقيقة، وأضافت أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون في مدينة بنها وكفر الشيخ في الساعة الخامسة و44 دقيقة، وفي الفيوم وبني سويف وأسوان في الساعة الخامسة و47 دقيقة، وفي محافظة المنيا في الساعة الخامسة و50 دقيقة، وفي أسيوط في الساعة الخامسة و49 دقيقة وفي مدينة أبوسمبل بالساعة الخامسة و54 دقيقة، ومرسى مطروح في الخامسة و59 دقيقة.







