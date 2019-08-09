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اعتقال ابنة رئيس الوزراء ا الباكستاني السابق

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كلثوم نواز شريف
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وكالات - الدويني فولي

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أثار اعتقال السلطات الباكستانية ابنة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بتهمة الفساد الجدل بالرأي العام الباكستاني .

وأعلن حزب الرابطة الإسلامية ” جناح نواز ” عن الواقعة في بيان له متهماً رئيس الوزراء الحالي ” عمران خان ” بملاحقة خصومه السياسيين واعتقالهم لـ ” الانتقام السياسي ” .


كما أثارت الواقعة تنديد أحزاب أخرى خاصة ً وأنها جاءت بعد اعتقال وزير المال بنفس الحكومة مما جعلها تبدو في إطار حملة لملاحقة المعارضين بزعم مكافحة الفساد .
وينفذ نواز شريف عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإختلاس ، لتلحق به ابنته مريم دون معرفة مصيرها.

وكان رئيس الوزراء الحالي عمران خان قد تم انتخابه من منطلق مكافحته الفساد ، إلا أن حملة الإعتقالات الأخيرة اتهمته بـ ” الإنتقام السياسي ” .

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