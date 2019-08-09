تفاصيل مثيرة لعملية أمريكية مشبوهة بعد سقوط القذافي

09 أغسطس 2019 - 11:45 ص

كشفت الولايات المتحدة، بعد سقوط نظام معمر القذافي، في ليبيا، أنها نفذت عملية سرية، عام 1988، استولت خلالها على مروحية ليبية، كانت رابضة في قاعدة "وادي دوم" الجوية شمال تشاد.



ولم توفر الولايات المتحدة طيلة تاريخها أي فرصة للنيل من أعدائها بمختلف الطرق والوسائل، وهي في هذه الواقعة تصيدت مروحية معطوبة تركها جيش خصمها اللدود حينها، العقيد معمر القذافي، في قاعدة "وادي دوم". وذلك وفقا لـ"RT".





وحشدت واشنطن للسطو على المروحية المهجورة بسرية تامة، فرقة من قواتها معززة بطائرات شحن ومروحيات عملاقة وصهاريج وقود طائرة، وقطعت المسافات والفيافي لتصل إلى غايتها في قاعدة "وادي دوم" الجوية، قرب الحدود التشادية الليبية.

وبذل الجيش الأمريكي والاستخبارات مجهودات كبيرة للحصول على مروحية يمكن وصفها بأنها "ميتة"، فقد خطط الجيش طويلا لها وأجرى تجارب على مروحيته العملاقة "شاينوك"، ليتأكد من أنها قادرة على حمل "مي-25" الليبية لمئات الكيلومترات، وذلك من خلال تدريبات على نقل شحنة من الماء مطابقة لوزن المروحية المهجورة.



