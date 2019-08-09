  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:44 م
بحث متقدم
احتجاجات إسرائيل

لا مع إيران ولا حماس.. هذه الحرب ترعب الإسرائيليين

ميركل

بعد نوبات الارتجاف.. إطلالة مثيرة لـ"ميركل"

اللواء فاروق المقرحي

المقرحي: لدينا أقوى جهاز أمن وطني في العالم

يسرا وإلهام وهالة

3 نجمات شهيرات يؤدين فريضة الحج

القاهرة الخديوية

حقيقة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب

خالد بن حمد

أخطر تهمة تواجه شقيق أمير قطر

صلاح

فنانة شهيرة: أشعر كأنني «صلاح»

محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق

أستاذ شريعة يحسم الجدل حول الأضحية بـ "ديك"

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

ارشيف

توقف مفاجئ لقنوات «بي أوت كيو» الرياضية

لصوص لكن ظرفاء.. ضبط 4 عاطلين حاولوا سرقة قسم شبرا

قضايا وحوادث

حبس عاطلين قبل ترويجهما لـ"كيلو حشيش" بحلوان
حبس عاطلين قبل ترويجهما لـ"كيلو حشيش" بحلوان

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سيدة تيبع رضيعها من السفاح بـ50 ألف جنيه

#

ضبط عاطل سرق طلاب مدارس بالإكراه بالغربية

#

عاملان يقتلان صاحب جراج بالأسلحة البيضاء بشبرا

#

سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الإسكندرية

شرطة

القليوبية

شبرا

قسم

عاطلين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات إدارة المرور وقسمي أول وثان شبرا الخيمة بحي شرق شبرا، حيث ألقت القبض علي المتهمين متلبسين بسرقة بطاريات توك توك من المخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من أمين الشرطة هانى فاروق على من قوة إدارة المرور بالمديرية " نظام " والمعين خدمة تأمين مخزن مضبوطات( إدارة المرور– قسمى أول وثان شبرا الخيمة) الكائن بحى شرق شبرا الخيمة، بقيامه بضبط كل من مصطفى م م  عاطل، ويوسف ط م  عاطل، ومحمد ح ع عاطل، وعبد الرحمن ا عاطل، وبحوزتهم 4 بطاريات مركبات توك توك بضفيرة الكهرباء الخاصة بهم و2 جنط مركبة توك توك عقب قيامهم بسرقتها من مخزن المضبوطات عن طريق التسلل من أعلى سور المخزن وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وجري التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26123 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى
» «التربية والتعليم» تعلن عن وظائف شاغرة
» لصوص لكن ظرفاء.. ضبط 4 عاطلين حاولوا سرقة قسم شبرا
» يعرض 18 ألف دولار لمن يغري حبيبته
» إصابة إمبراطورة اليابان بسرطان الثدي
» "إغلاق المدارس.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ما الأمر"
» اعتقال ابنة رئيس الوزراء ا الباكستاني السابق
» قرشان يهاجمان فتاة ويلتهمانها أمام والدتها
» صورة غير مفهومة لـ «نيمار»
» تعرف على موعد صلاة العيد بكل المحافظات
» حقيقة رحيل "لاسارتى" عن تدريب الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي