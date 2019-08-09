المقرحي: لدينا أقوى جهاز أمن وطني في العالم

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اللواء فاروق المقرحي
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الداخلية

الامن الوطني

تن

فاروق المقرحي

أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مجهود قوات الأمن في الكشف عن الإرهابيين في الخلية التي نفذت تفجير معهد الأورام، وتصفية 15 عنصرًا منها، هو جهد مشكور ومقدر، معقبا: "لدينا أقوى جهاز أمن وطني في العالم".

وأضاف "المقرحي"، في مداخلة مع قناة "تن" الفضائية، أن هذا يدل على أن قاعدة البيانات الموجودة لدى الأمن الوطني قوية، وأنه يخترق تلك العصابة الإرهابية ولديه معلومات كافية ويتعاون معه جميع أفراد الشعب الشرفاء. 

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جهاز الأمن الوطني يقظ وهذا الجهاز قوي ونشط ولديه إمكانيات تكنولوجية ما يؤهله لتأدية دوره على أكمل وجه، لافتا إلى أن منع العمليات الإرهابية مستحيل في العالم كله ولكن الكفاءة هي الوصول للإرهابيين بسرعة. 

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