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منتخب مصر يهزم الصين تايبيه 36 / 25

الرياضة

منتخب مصر
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فاز منتخب مصر للناشئين على  الصين تايبيه بنتيجة 36 / 25، وذلك فى ثالث مباريات المنتخب المصري  بكأس العالم المقامة حاليًا فى مقدونيا.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18 / 15 لصالح المنتخب المصرى.

ويستعد منتخب ناشئين كرة اليد إلى مواجهة كندا فى الثامنة والنصف مساء غد السبت فى رابع موجهاته قبل ختام الدور الأول بلقاء المجر الاثنين.

وكان منتخب مصر للناشئين قد تلقى خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الماضية وذلك بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى أولى مبارياته بالبطولة.

ويقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا والصين تايبيه.


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