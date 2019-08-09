الحكومة ترد.. حقيقة جفاف المياه بالترع والمصارف

09 أغسطس 2019 - 05:06 م

رد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعرض صور مفبركة لجفاف المياه في ترع ومصارف، تزامنا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3.

ومن جانبه أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3".

وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ برامج لتوزيع مياه الري بكل الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأضافت وزارة الري أنه "يجري حاليا تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع والمجاري المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات؛ لتيسير وصول المياه إلى النهايات وعدم حدوث أي مشكلات".

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.