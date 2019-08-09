الأهلى يعلن موقف "الشناوى" من مواجهة «اطلع برة»

09 أغسطس 2019 - 06:03 م

أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان.

أضاف طبيب الأهلي، أن اللاعب شارك بقوة في التدريبات الجماعية أمس وظهر بشكل أكثر من رائع وبات جاهزًا تماما لحماية عرين الفريق في مباراة اطلع بره.

وأوضح، أن اللاعب نفذ برنامجًا بدنيًا استشفائيًا مؤخرًا ليعلن جاهزيته للتواجد في تشكيلة الفريق الأساسية وفقًا لرؤية مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويلتقي الأهلي نظيره اطلع بره بطل جنوب السودان مساء بعد غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.