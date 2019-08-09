لندن تغرق فى الظلام.. ماذا حدث؟

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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تعرضت أجزاء من العاصمة البريطانية لندن، وجنوب شرق إنجلترا، لانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي.

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة مواصلات لندن على موقع "تويتر"، فإن بعض إشارات المرور لا تعمل، منبهة المارة وقائدي السيارات من توخي الحذر أثناء القيادة والسير في الشوارع.

?وذكر الحساب الرسمي لشبكات الطاقة في المملكة المتحدة على "تويتر"، والتي تمتلك الكابلات الكهربائية في لندن وجنوب إنجلترا: "نحن مدركين لانقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على مساحة كبيرة من لندن والجنوب الشرقي، ونعتقد أن هذا يرجع إلى فشل في شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي، الأمر الذي يؤثر على عملائنا".

وتابعت: "قد لا نتمكن من الرد على التغريدات في الوقت الحالي، يرجى متابعة حسابنا للحصول على التحديثات".


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