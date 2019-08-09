» أياكس يقطع الطريق أمام الأندية ويجدد لـ«زياش»

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اياكس

زياش

قطع مسئولو أياكس أمستردام الهولندي، الطريق أمام العديد التي كانت ترغب في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعدما نجحوا في تمديد تعاقده لمدة موسمين تنتهى فى 2022.

المعروف أن حكيم زياش، شارك في الموسم الماضي مع أياكس في 49 مباراة في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا و صنع 24 لزملائه، ودخل دائرة عدة أندية أبرزهم بايرن ميونخ الألمانى الذى يرغب فى ضمه لتعويض رحيل الثنائى فرانك ريبيري وآريين روبن.

وكان «زياش» أحد أهم أسباب حصول أياكس على لقبي الدوري والكأس في هولندا، فضلا عن التأهل للدور قبل النهائى من دوري أبطال أوروبا.

كان حكيم زياش قد رفض عرضا رسميا من نادي إشبيلية الإسباني في الميركاتو الجاري، حيث قال أعتقد أن إشبيلية في نفس مستوى أياكس، ولن أغادر فريقي إلا إن توصلت بعرض أفضل، مؤكدا أنه يرغب في الانتقال إلى فريق حيث يمكنه إثبات نفسه بشكل كامل.


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