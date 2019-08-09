» لأسباب أمنية.. استبعاد «أوزيل» من مواجهة نيوكاسل

09 أغسطس 2019 - 08:25 م

استبعد الجهاز الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، نجميه مسعود أوزيل وكولاسيناك، من قائمة مباراة الجانرز أمام نيوكاسل يونايتد، الأحد المقبل، في افتتاح مبارياته بالبريميرليج.

وأشار النادي إلى أن استبعاد نجميه من لقاء نيوكاسل يأتي خوفًا عليهم من التعرض للعنصرية، مؤكدًا أن حماية عناصر فريقه تأتي في أولويات النادي.

وقال أرسنال في تصريحات لموقع هئية الإذاعة البريطانية (بي بي سي): " نتواصل مع الشرطة و سنزود اللاعبين وعائلاتهم بالدعم المستمر".

وأضاف: "إن رفاهية لاعبينا وعائلاتهم تمثل دائماً أولوية قصوى، لقد اتخذنا هذا القرار بعد مناقشة مع اللاعبين وممثليهم".

وأتم "نتطلع إلى الترحيب باللاعبين للعودة إلى الفريق في أقرب وقت ممكن".