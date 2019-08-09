وديًا.. الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع حرس الحدود

09 أغسطس 2019 - 08:43 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة الاتحاد السكندري مع نظيره حرس الحدود، في التجربة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد المكس.

جاءت التجربة الودية في ختام المعسكر المغلق لزعيم الثغر والذي أقيم ببرج العرب ضمن استعداداته لمواجهة العربي الكويتي في دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر يوم 27 من الشهر الحالي بالكويت.

وأشرك طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد جميع اللاعبين على مدار شوطي المباراة وأطمأن على الحالة الفنية والبدنية لهم خاصة اللاعبين المنضمين حديثا للفريق.