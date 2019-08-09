شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

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الرياضة

صلاح
صلاح

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تفاصيل معاناة محمد صلاح مع ليفربول

المصريون

ليفربول

صلاح

اففتح محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله هدفًا في مرمى نورويتش سيتي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "آنفيلد" في إفتتاحية البريميرليج موسم 2019-2020.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الأول له والثاني لفريقه في الدقيقة 19 من عمر المباراة، بعدما استقبل الكرة من زميله البرازيلي فيرمينيو، ليضعها أرضية على يمين حارس مرمى نوريتش.

ويعد هذا الهدف هو الـ 55 لـ صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى الريدز في الموسم قبل الماضي، قادمًا من صفوف روما الإيطالي.

وجاء الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 7 عن طريق جرانت هانلي، مدافع نوريتش سيتي، بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف الريدز الهدف الثالث في الدقيقة 29 عن طريق المدافع الهولندي فيرجل فان دايك من رأسية متابعة ركنية نفذها محمد صلاح.

ويسعى ليفربول هذا الموسم لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 27 عامًا، حيث أنهى الريدز الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 97 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، المُتوج بلقب البريميرليج.


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